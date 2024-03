Leverkusen-Wolfsburg domenica 10 marzo 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 8 marzo 2024) Salvata l’imbattibilità stagionale all’ultimo respiro in Azerbaigian, ildi Xabi Alonso, capolista della Bundesliga si rituffa sul campionato che lo vede impegnato in casa contro ilin questo venticinquesimo turno. Una gara strana quella disputata a Baku per il werkself, ritrovatosi dopo 45 minuti sotto di 2 gol sorpreso da un avversario a caccia dell’impresa. E nel momento nero è ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e

Siebert pfeift Leverkusen gegen Wolfsburg: FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert leitet am Sonntag (ab 19.30 Uhr, live bei DAZN) die Bundesligapartie des 25. Spieltags zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg.dfb.de

Bayern will mit Sieg gegen Mainz Meisterrennen offen halten: Nach dem Erfolg in der Champions League gegen Lazio Rom will der FC Bayern München auch in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder in alter Stärke glänzen. Zu spüren bekommen soll das am Samstag (15.3 ...msn

FC Bayern: Thomas Tuchel muss nach Zehbruch im Sitzen coachen: Thomas Tuchel bricht sich bei einer Ansprache den Zeh. Für seine Arbeit während des Spiels gegen den 1. FSV Mainz 05 hat der Trainer des FC Bayern nun einen besonderen Plan. In der Bundesliga will sei ...welt.de