L’Europa sull’Ai non faccia errori | meno regole | più investimenti

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’Intelligenza Artificiale (IA) è la parola d’ordine del 2024 e, più in generale, del prossimo decennio. Peccato che Europa e Italia rischino di mettersi dalla parte sbagliata della storia. Così come è accaduto negli ultimi 20 anni con la Internet economy, nel Vecchio Continente non cimo mancare nulla in quanto a vis regolatoria. Se, infatti, nel recente passato abbiamo proceduto a suon di multe nei confronti delle Big Tech (che non hanno fatto un plissé a fronte di richieste miliardarie da parte della Ue), siamo ora i primi ad emettere un regolamento sull’IA (AI Act) con l’obiettivo di minimizzare i rischi conseguenti a comportamenti opportunistici. Per carità, tutto bene ma non sarà certoad arrestare la corsa di una tecnologia dal potenziale trasformativo come l’Intelligenza artificiale. Peraltro, se vogliamo regolamentarne l’uso, è ...