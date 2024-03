L’Espressionismo Astratto pacato di Eddi Panzolini | tra tendenza alla stilizzazione figurativa e consapevolezza astrattista di dover accogliere le emozioni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Esistono percorsi di approfondimento della propria interiorità che vanno lasciati fuoriuscire in virtù della contrapposizione tra i lati opposti della personalità, e questo è tanto più vero quanto più ci si immerge nel mondo della creatività; gli artisti sono in grado di osservare le profondità del loro animo e poi lo manifestano quasi come se il dipingere fosse un atto liberatorio proprio per quella parte che diversamente non riuscirebba a raggiungere lae di conseguenza la libertà di esprimersi. Nel momento in cui ci si trova davanti a questo tipo di approccio pittorico l’inclinazione più comune è quella di perdersi nel mondo informale, poiché spesso quelle sensazioni o quelle necessità sotterranee non riuscirebbero a fuoriuscire attraverso una forma definita e affine al lato razionale che tenderebbe così a ricacciare indietro il mondo interiore. Il ...