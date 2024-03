L’Equipe racconta Jos Verstappen “il duro” | una volta picchiò persino suo padre che lo denunciò

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Qualche giorno fa il Telegraph aveva contestualizzato meglio lo scandalo che scuote la Red Bull e la Formula 1 – le presunte molestie di Horner ad una dipendente, adesso sospesa dal team – puntando sulla figura di Jos, ingombrantissimodel campione del mondo in carica. Il giornale inglese ne ricordava i carichi pendenti: per niente un santarellino. Oggi ci torna con un gran ritratto anche. Il quotidiano francese lo definisce “un”, con “una faccia da congelare un eschimese e lo sguardo azzurro appassionato di un cecchino in agguato“. Scrivono che tratteggiare lui “significa necessariamente disegnare anche suo figlio, il suo sosia, quello che non ha nemmeno tentato di uccidere il”. Per non parlare di Raymond Vermeulen, l’agente, “un formidabile negoziatore, esperto ...