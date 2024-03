L’epidemia di “febbre dei pappagalli” in 5 paesi europei uccide 5 persone

(Di venerdì 8 marzo 2024) Epidemia di “dei” in Europa: cinque decessi segnalati Un’epidemia di infezione respiratoria, solitamente riscontrata negli uccelli, ha provocato la morte di cinquein cinque, come riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Aumento dei casi in Austria, Danimarca, Germania, Svezia eBassi Nel corso del 2023 e all’inizio del 2024, è stato registrato un aumento significativo di casi di “dei”, noti come psittacosi, in Austria, Danimarca, Germania, Svezia eBassi, rispetto agli anni precedenti, secondo quanto dichiarato dall’OMS. La malattia ha colpito quasi 90in totale, causando il decesso di cinque L'articolo proviene da News ...

