Leopoldo Cobianchi | lo spacciatore di Cortina d’Ampezzo e ultras della Lazio ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024)è agli arrestida ieri mattina. 35 anni, romano,, è accusato di essere lodei vip di. Perché avrebbe rifornito di cocaina, hascisc e marijuana chi frequentava il luogo di vacanza. Andando poi di tanto in tanto a riscuotere i proventi. Ora, insieme ad altri otto indagati, dovrà affrontare l’inchiesta sul suo giro partito nel 2021. In cui è arrivato anche a minacciare con armi da fuoco la concorrenza. Secondo la procuraavrebbe gestito la banda procurando loro anche l’alloggio sul posto oltre alla droga. I carabinieri hanno sequestrato 400 grammi di cocaina, pari a 656 dosi. Ma anche quasi un chilo di marijuana e 50 mila euro in ...