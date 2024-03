Leopolda | Renzi all’attacco | “Volevano farci fuori | siamo ancora qui”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 – “Parliamo di dosseriopoli, domani (sabato, ndr) avremo in collegamento il ministro Nordio, parleremo con lui e Cassese della gravità di ciò che sta avvenendo. La prima volta che hanno cercato di costruire una polpetta avvelenata chiamata dossier era per la. Mettendoci alle spalle tutte le schifezze e polemiche che ci hanno gettato addossoqui”. La2024 a Firenze si apre così, con queste parole del “padrone di casa” Matteo, leader di Italia Viva. Una partenza a tutto gas, proseguita così: “Devo chiedere scusa perché l'anno scorso lanon l'abbiamo fatta per colpa mia perché qualcuno era invidioso e noi abbiamo scelto di non fare polemiche e di non fare la. Ormai è una consuetudine cercare di non far fare la ...