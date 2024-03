Leopolda Iv | Renzi | noi abbiamo sempre rispettato leggi Pm no

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – “In molti hanno fatto di tutto perché lanon ci fosse più. I nostri avversari hanno attaccato laeleggendola a simbolo di cattiva politica. I nostri ex compagni di strada hanno chiesto più volte di non fare laforse per invidia. E talvolta (sbagliando) li ho pure ascoltati.I nostri PM di fiducia hanno messo nel mirino laindagando sulla fondazione Open e oggi possiamo dire a voce alta – dopo le sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale – che noitutte le, i PM invece no. Hanno cercato di distruggere lama questi giorni dimostrano che siamo più vivi che mai”. Lo scrive Matteonella sua enews, a poche ore dell’apertura a ...

