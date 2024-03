Lens-Stade Brestois sabato 09 marzo 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 8 marzo 2024) Secondo anticipo delin questo venticinquesimo turno di Ligue1, e per ilè uno scontro diretto che profuma di Champions quello contro lodi Roy, seconda forza di questo torneo. Una gara che riporta alla mente la rimonta dei biancorossi all’andata, che ha dato inizio alla grande cavalcata della squadra del Finistere e contribuito alla lenta partenza dei sang et or in InfoBetting: Scommesse Sportive e