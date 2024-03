Lei cinquantenne | lui adolescente | desiderio o potere?

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’amore (proibito?) tra un’avvocatae il figliodel suo compagno. Una carriera dedicata "di petto" alle metamorfosi delfemminile, qui Breillat aggancia il punto di rottura della ragione. Racconta i corpi, con qualche strappo nel gioco di seduzione, evocando l’incesto fuori dal gravame del sangue. Questo stare fuori dal sangue è fondamentale in una visione netta del tabù, nel cuore deldi una donna e del suo(ribalta la Luna del Bertolucci criptocattolico). S.D.

