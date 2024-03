Legato con una catena in un canale di scolo | pastore maremmano salvato dai carabinieri

Percorsi abilitanti 30 CFU : ho già i 24 CFU - ne rimangono solo 6 da conseguire o di più? Cosa dice l’Allegato B. Grande attesa per il via ai corsi abilitanti. Si attende infatti il decreto del MUR a seguito del quale partiranno i Percorsi per ottenere l'abilitazione ... (orizzontescuola)

Chi è Alessandro Condurro - Amminsitratore Delegato di L’Antica Pizzeria da Michele in the world e Boss in Incognito?. La prima puntata del 2024 di “Boss in incognito”, condotta da Max Giusti su Rai 2, ha svelato la figura di Alessandro Condurro, protagonista di successo nel ... (nonsolo.tv)