Le sigle di Dragon Ball sono iconiche | da “Combatti per trovare il drago” a “Chi sei | Goku non lo sai”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Con la scomparsa di Akira Toriyama, creatore di, andiamo a rivedere come ledell'anime, intepretate da Giorgio Vanni,cambiate negli anni, rendendolo uno dei prodotti d'animazione più visti in Italia.

Dopo Dragon Ball, Giorgio Vanni regala al Sol Levante anche un po' di Gundam!: L'amato cantante Giorgio Vanni ha offerto un'altra performance improvvisata per le strade del Giappone e, questa volta, si è concentrato su Gundam.anime.everyeye

Giorgio Vanni porta Dragon Ball in Giappone: le sigle italiane conquistano il Sol Levante: Dopo aver cantato in Italia le fantastiche sigle che hanno caratterizzato diversi anime come Dragon Ball, Giorgio Vanni ha raggiunto anche il Giappone.anime.everyeye

La serata delle sigle tv e dei cartoni animati: Sabato 24 febbraio al Fabrique arriva una serata dedicata alle sigle TV e ai cartoni degli anni 2000 ... Gianluca Iacono (voce di di personaggi iconici come Vegeta di Dragon Ball, Marshall di How I ...amp.milanotoday