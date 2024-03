Le scuole civiche d’arte e musica celebrano l’altra metà del cielo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si aprono stasera gli eventi in rosa. Alle 20.30 all’auditorium del Pertini andrà in scena “Donne… Le note per dirlo“, un programmale ed educativo ideato e condotto dalle docenti Alice Frigerio e Nicoletta Tiberini della civica di. Una performance a ingresso gratuito che condurrà il pubblico in un viaggio emozionale alla scoperta dei sentimenti e delle sfumature interiori. Ci sarà anche la psicologa Francesca Brambilla Pisoni dell’associazione cittadina Mittatron per coinvolgenti dialoghi con i giovani presenti. Fino a domenica Il Pertini ospita la mostra “L’universo femminile“, un’interpretazione personale dei giovani allievi delledi Sesto e Monza: 38 opere, tra quadri e sculture, compongono un percorso che valorizza e sottolinea la figura della donna, declinata nel comportamento e nella ...