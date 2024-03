Le scorte di gas in Europa sopra al 60% | in Italia al 56 | 8%

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si mantengono al didel 60% ledi gas in(61,3% a 699,55 TWh), in linea con il dato dell'anno scorso, lasciando presupporre una conclusione della stagione invernale con i depositi pieni a metà. Sono al 56,8% in, con 111,88 TWh ancora disponibili nei depositi, mentre la Germania con stoccaggi al 67,67% e 172,43 TWh ancora disponibili è il Paese europeo più virtuoso.

Scorte gas Ue poco sopra il livello del 2023 - ma non in Italia. Le Scorte di gas dell'Ue si mantengono quest'anno poco sopra ai livelli del 2023 ad eccezione dell' Italia . Allo scorso 21 febbraio gli stoccaggi dell'Ue sono ...

