Le sciarpe Faliero Sarti celebrano il mito in rosa

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cinquestampate con ritratti di donne di valore, protagoniste delal femminile, combattenti per la liberazione delle donne e impegnate nel loro sviluppo sociale e umano. Ognuna a suo modo donne di potere. Marilyn Monroe, Vivien Leigh, Frida Khalo, Amalia Earhart, Cleopatra e Giovanna d’Arco. A loro ha pensato Monica, imprenditrice e stilista delle collezioni die accessori, che ha presentato la nuova collezione per il prossimo inverno 2024 in un luminoso showroom sui tetti di Parigi dove ha esposto i suoi ’capolavori’ di seta e di cashmere. "Ho voluto ricordare cinque donne che hanno segnato la storia proprio per l’8 marzo. Ho legato questo progetto all’associazione di Fiorella Mannoia, ’Una, nessuna e centomila’ alla quale andranno parte dei ...