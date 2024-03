Le Rondinelle alla prova più dura Esame Parma per l’assalto ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Brescia va in cerca di continuità in casa delcapolista. "Andiamo a fare la nostra partita con la squadra più forte, come dimostra la classifica – è la presentazione dell’allenatore biancazzurro Rolando Maran – Loro hanno qualche carta in più, ma anche noi abbiamo le nostre e cercheremo di farle valere. Dobbiamo giocare con determinazione e rispetto e sono certo, anche da quello che visto in settimana, che i ragazzi faranno così. Con un avversario come ilnon possiamo concedere nulla, dobbiamo giocare con la massima attenzione dall’iniziofine. Loro partono forte e noi dobbiamo riuscire a fare altrettanto. Sarà importante riuscire a trasferire in campo lo spirito giusto. A Como ci siamo riusciti, a Cremona no. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e se non ci riusciremo sarà perché il...