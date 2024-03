Le parole della parità tra scuole e Atenei Fedeli | cambiare | anche i libri di testo | per un' economia della conoscenza che ci faccia crescere

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 8 marzo 2024) Buongiorno ragazzi. Gli studenti sono stati in gita. Il dirigente scolastico Ada Rossi ha firmato la circolare. Il professore ordinario Rosa Bianchi tiene le sue lezioni in sala A, con il dottore di ricerca Laura Neri. E così via... Eppure non diremmo mai l’attore Sophia Loren, "le studentesse" se nel gruppo c'èun solo ragazzo... O “il maestro”, se riferito ad una donna che insegna....