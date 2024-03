Le pagelle Cordinier non entra mai in partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024)4 (in 17’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 4 assist). Probabilmente la peggioredell’anno con la maglia della Virtus. Lundberg 5,5 (in 20’ 2/5 da due, 0/2 da tre, 2/3 ai liberi, un assist). Molto limitato dai falli, commette qualche ingenuità di troppo. Belinelli 6 (in 18’ 1/4 da due, 2/8 da tre, 2/3 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). In unadove serviva la sua precisione chirurgica non riesce ad accendersi del tutto. Pajola 6 (in 21’ 0/1 da due, 2/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Buone cose dal punto di vista offensivo, ma stranamente si perde in difesa. Dobric 6 (in 15’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Inizia are nei meccanismi della squadra. Shengelia 7 (in 28’ 6/10 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai ...