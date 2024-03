Le notizie infondate e l’inutile caccia all’uomo con la Volvo “adescatore di bambini a Varese”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un messaggio inizia a circolare insistentemente sui social. Man man si aggiungono sempre più dettagli sulla persona accusata di appostarsi fuori dalle scuole della bassa provincia diper adescare. I baffi, la calvizie, la. E infine, una foto. Ma l’uomo ritratto denuncia alle forze dell’ordine e a mezzo stampa che la vicenda non lo riguarda e non sa da dove sia nata. La polizia infine parla di «un utilizzo anomalo di». Per chi ha fretta: Circola un messaggio secondo cui un uomo «basso e pelato con i baffi» alla guida di unasi aggirerebbe nella provincia diadescandofuori dalle scuole elementari e medie. Il messaggio è corredato di una foto. Si invita chi lo legge a fare ...

