Le mutilazioni genitali femminili continuano ad aumentare in tutto il mondo

(Di venerdì 8 marzo 2024) La triste realtà dellenelUna recente analisi dell'UNICEF rivela che più di 230 milioni di donne e ragazze globalmente hanno subito, con un aumento di 30 milioni rispetto al 2016. In alcuni paesi si osserva un calo della pratica, ma in altri, come la Somalia, la situazione rimane critica con tassi di escissione al 99% nelle donne. Paesi con alti tassi di crescita demografica registrano un aumento costante di ragazze sottoposte a, rendendo l'obiettivo dell'ONU di eliminarle entro il 2030 un traguardo difficile da raggiungere. Le sfide per l'eliminazione entro il