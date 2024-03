Le iniziative promosse dall’Università per la Giornata internazionale dei diritti della Donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 – Sono due leorganizzate al campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena per ladei, che si celebra l’8 marzo. Il 12 marzo si terrà un laboratorio didattico-riflessivo in aperturamostra “Com'eri vestita”, a cura di Pronto. L'appuntamento è alle ore 12 al campus universitario, viale Cittadini 33. Studentesse e studenti verranno accompagnati in un processo riflessivo-partecipativo per tematizzare la violazione deidelle donne e per costruire contro-narrazioni in merito alle questioni di genere. L’iniziativa, che si terrà in presenza e online edurata di due ore circa, è promossa dalle professoresse ...