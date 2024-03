Le donne vittime di femminicidio in Italia nel 2024

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il numero delledi partner, ex o familiari non scende da anni. Non è però una statistica, sono vite e storie di persone che lasciano figli e genitori e che mai, nonostante, quello che dicono gli assassini sono state uccise per amore

Bonus reddito di libertà - fino a 666 euro al mese a chi assume donne vittime di violenza. Diventa realtà l'agevolazione fiscale per chi assume donne vittime di violenza . Per chi deve ricostruirsi una vita essere economicamente indipendente è ... (Leggi)

Usura e seduzione - le donne senza volto vittime dei vampiri. “Con Usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata, con Usura non v’è chiesa con affreschi di paradiso”. Sono le ... (Leggi)

Giornata internazionale dei diritti delle donne, Laura De Mola: “Tanta la strada da fare”: La consigliera comunale e coordinatrice provinciale di FI: “Il rispetto per le donne e la tutela dei diritti sia per tutti una battaglia di civiltà” ...osservatoriooggi

“donne a perdere“ in mostra. La via crucis della violenza: A marzo ad Assago eventi culturali e musicali celebrano la giornata delle donne. Mostra su donne vittime di violenza, spettacoli teatrali e pedalata simbolica. Iniziative per tutte le età.ilgiorno

Coldiretti, in Sardegna 7.800 donne impiegate in agricoltura: sono giovani, qualificate e innovative: Coldiretti, in Sardegna 7.800 donne impiegate in agricoltura: sono giovani, qualificate e appassionate di innovazione.vistanet