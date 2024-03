Le chat tra Giulia Tramontano e l’altra donna di Impagnatiello | “Lui pensa che siamo stupide” L’indizio lasciato in auto per la vittima

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il giorno in cui, incinta di 7 mesi, è stata uccisa dal fidanzato Alessandrocon 37 coltellate nella loro abitazione a Senago nel Milanese, stava cercando di ricostruire il castello di bugietando con l’amante di lui. “Ma per caso hai perso tu un Labello bordeaux in macchina?”, chiedeva inalla ragazza con cui ilaveva una relazione parallela. “Io quello l'ho messo in macchina apposta – rispondeva lei –, sperando che lo avresti trovato”. “Sei grande, grazie!”. Lo scambio di messaggi tra le due donne risale allo scorso 27 maggio, giorno in cui, è stata uccisa dal compagno dopo essere venuta a conoscenza delle sue bugie ed aver parlato con l'altra ragazza. "Sono stata più attenta di ...

