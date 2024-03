Le Air Jordan 1 High OG Team Red saranno un must-have di quest' estate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Anche se le Air1 sono in circolazione da quasi quarant'anni, continuano a sfornare colpi di scena su colpi di scena, proprio come l'imminente AirOGRed. Trapelata per la prima volta un'eternità di tempo fa, che equivale a circa sei mesi nell'universo degli appassionati di sneaker, è stata finalmente svelata ufficialmente. Vuoi sapere qual è la bella notizia? Arriverà molto prima del previsto. AirOGRed NikeOvviamenteBrand non è nuovo alle sneaker bianche e rosse. Infatti, il primo paio di Michaelè stato colorato cona esatta combinazione di tonalità. Mentre altri hanno optato per una palette più accesa, come il Gym Red o lo University Red, ...