Lazarowicz (Philea Research Forum): "Fondazioni supportano innovazione": Lo ha detto Marta Lazarowicz, Deputy President of the Board at Foundation for Polish Science and Co-Chair of Philea’s Research Forum a valle della conferenza ‘Breaking bad (habits) - How can ...adnkronos

Passero "L'educazione finanziaria è legata allo sviluppo sostenibile": MILANO (ITALPRESS) - "L'educazione finanziaria degli italiani è inferiore a quella degli altri Paesi europei, è un tema legato allo ...stream24.ilsole24ore

Lazarowicz (Philea Research Forum): "Supportare innovazione con flessibilità e pazienza": “La burocrazia ha un grande soprattutto nel settore pubblico e nelle realtà profit che devono puntare ad un ritorno economico a breve termine”. Lo ...stream24.ilsole24ore