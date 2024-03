“Lavoro di sangue” | accuse della Cgil | ancora un morto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“diun altrosulin irpinia a Bisaccia, un autista di betoniera”. La dura denuncia del segretarioAvellino, Franco Fiordellisi: “La morte sulcolpiscel’Irpinia, siamo a tre morti dall’inizio dell’anno. La notizia mi giunge mentre siamo a Napoli a manifestare con lavoratrici e lavoratori dell’Enel, in sciopero in tutta Italia, contro le esternalizzazioni, la prevaricazione e la competizione da costi sul personale. Quindi una multinazionale come Enel che vuole continuare a spacchettare attività, quindi appalti incontrollati che vogliamo contrastare, il nesso con il terzosulin Irpinia? Sapere sé questa ...