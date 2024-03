Latina Abusi sessuali | rinviata la sentenza del processo a carico del professore di religione

Pedopornografia - oltre 10mila immagini con abusi su bambini anche di età prescolare : due arresti a Roma e Latina. Roma , 6 marzo 2024 – oltre 10mila files con materiale pedopornografico e immagini di abusi su minori, anche di età prescolare . Sono stati trovati in ... (Leggi)

Latina / Abusi sessuali - professore alla sbarra : garante per l’infanzia Monica Sansoni ammessa come parte civile. Latina – Monica Sansoni, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, ha chiesto, attraverso l’avvocato Nicodemo Gentile, di essere ammessa ... (Leggi)