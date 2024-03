Las Palmas-Athletic Bilbao domenica 10 marzo 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Leones di scena a Gran Canaria

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’ha già ottenuto undissimo risultato in stagione: il raggiungimento della finale di Copa del Rey, che vedrà i baschi opposti al Maiorca. Anche in Liga istanno facendo molto bene: sono quinti, con 8 punti di vantaggio sul sesto posto e possono sognare di dare fastidio all’Atletico Madrid, che al momento InfoBetting: Scommesse Sportive e

Getafe vs Las Palmas – probabili formazioni. Il Getafe cercherà di riprendersi dalla pesante sconfitta contro il Barcellona quando riprenderà la sua campagna della Liga in casa del Las Palmas sabato 2 ... (Leggi)

LIGA - Osasuna, vittoria di misura contro l'Alaves: L'Osasuna ha battuto 1-0 l'Alaves, nel match valido per la 27esima giornata di LaLiga. A decidere la sfida è il gol di Ante Budimir al 76esimo minuto. Grazie a questo successo, l'Osasuna si porta a 36 ...napolimagazine

Getafe, brutto infortunio per l’ex Roma Borja Mayoral: Il Getafe perde per un brutto infortunio l’attaccante Borja Mayoral: lo spagnolo è uscito nel corso della gara contro il Las Palmas Il Getafe perde per un brutto infortunio l’attaccante ex Roma Borja ...calcionews24

Liga, pari Real tra le polemiche, il Siviglia rialza la testa: La Real, scavalcata dal Betis, si trova ora al 7° posto insidiata alla sue spalle perfino dal Las Palmas, distante tre lunghezze. Con questa, sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite ...football-magazine