«L’Arabia Saudita avrà presto una squadra in Champions» e così darebbe il colpo di grazia al calcio Europeo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Squadre arabe inLeague. Se n’è parlato spesso da quandoha cominciato la sua espansione nel mondo del, ma il presidente della Uefa Ceferin ha sempre smentito le voci. Voci che sono ricominciate a circoalre in seguito a delle dichiarazioni rilasciate da Amanda Staveley, comproprietaria del Newcastle. Le sue parole sono state riportate da Bloomerg. «Sono abbastanza sicura che ci sarà un clubinLeague. Non so quanto tempo ci vorrà ma, conoscendo, non credo che ce ne vorrà troppo».metterebbe a rischio l’egemonia calcistica Europea Avere unaaraba insignificherebbe consentire alarabo ...