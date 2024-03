Lara Magoni | “Donne | credete in quello che fate senza pensare di essere diverse”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Volere è potere. Così si potrebbe riassumere il pensiero di, ex sciatrice, attuale rappresentante politica e grande esempio di determinazione. Rivelando il suo ingrediente segreto: l’autoconsapevolezza. “Quando mi sono candidata non l’ho fatto pensando di rappresentare la quota rosa, ma l’ho fatto pensando di rappresentare.” Forte dell’insegnamento dei genitori e della sua esperienza da atleta, infatti, si è approcciata al mondo della politicapaura di mettersi in gioco. Ed è proprio questo che auspica per le nuove giovani: “inche, non pensate di”. La giornata internazionale delleè stata istituita in Italia ...