“L’angolo del Parent Coach” speciale Festa della Donna con la Dott ssa Danyla De Vincentiis

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un altro appuntamento rigorosamente al femminile con la rubrica “del”, diDe, in cui oggi si scava nelle scene più importantipellicola cinematografica firmata David Frankel, “Il diavolo veste Prada”. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, mette in risalto la vita di tre donne completamente diverse: la prima, quella di Meryl Streep, nei panni di una imprenditrice audace, di potere, esigente e ferma; la seconda, quella di “Emily”, unasola, priva di sane relazioni, insicura, che vive esclusivamente per lavorare al fine di conquistare il massimogratitudine del suo capo. In ultimo, ma non meno importante, quellaprotagonista, interpretata da Anne ...