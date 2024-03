Lampedusa | sbarcati 124 migranti | 1 morto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 16.40 Ancora altri sbarchi a, dove sono arrivati complessivamente 124. La guardia costiera ha rintracciato 46 persone e il cadavere di un uomoper un malore durante l'approdo sugli scogli di Ponente. Il gruppo diviaggiava su un' imbarcazione in legno salpata da Zuara, in Libia. Isoccorsi sono di nazionalità pachistana ed egiziana e hanno riferito di avere pagato dai 4mila ai 6mila euro per la traversata. La procura di Agrigento indaga sulla morte del migrante.