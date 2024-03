L’ambulatorio gratuito per stranieri apre nel Nuovo Policlinico di Napoli

Italia sta finalizzando accordo per impianto Silicon Box da 3 mld euro - fonte: ROMA (Reuters) - L'Italia sta finalizzando i termini di un accordo da circa 3 miliardi di euro con l'azienda di semiconduttori Silicon Box per la costruzione di un sito industriale nel Paese. Lo ha de ...msn

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: L'uso Regolare Della Lattuga Promuove Una Buona Salute: Opinione degli esperti di Michael Colangelo Master of Science (M.S.) in Nutrition · 15 years of experience · USA Lattughe come la foglia romana, verde e rossa e la lattuga al burro promuovono tutti un ...msn

Vendite sottratte all'editoria: Ogni anno la pirateria costa al settore editoriale 705 milioni di euro di mancate vendite, che diventano 1,75 miliardi di perdita per il sistema-Italia, se consideriamo anche l'indotto. È quanto emerg ...linkedin