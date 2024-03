L’altra maglia della Feralpi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Se la prima volta non si scorda mai, ecco quella in cui una community digital sceglie le maglie di un club professionistico. Nasce il nuovo ed inedito quarto kit ufficialesalò firmato “CALCIATORIBRUTTI”. Sarà presentato a Milano il 12 marzo ed esordirà in campionato il 16 marzo. Sul campo ovviamente l’obiettivo resta la salvezza, e per tentare di raggiungere un altro storico traguardo, bisogna provare ad accantonare l’estetismo: più sostanza, meno forma. Ruvidi, concreti, arrabbiati. Insomma, un po’ più brutti. Ma senza tralasciare lo stile. Ecco, la permanenza passa anche da quella praticità, tipica di chi è focalizzato sull’obiettivo. E soprattutto da un gruppo molto compatto. E per un club che dopo soli 15 anni affronta la sua prima volta in un torneo avvincente come la Serie B, ha sicuramente senso coinvolgere “Il più grande ...