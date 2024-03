Lake Como Creativity Week

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 8 marzo 2024) : sono 35 le iniziative presentate per la settimana della creatività, da lunedì 11 a domenica 17 marzo Il calendario della , la settimana dedicata alla creatività che si svolgerà da lunedì 11 a domenica 17 marzo, è stato presentato ufficialmente nella residenza municipale di. Il calendario è veramente “maxi” e dimostra l’attivismo culturale e creativo del nostro territorio, si articola infatti in ben 35 iniziative: mostre, conferenze, laboratori ludico-didattici, workshop, concerti, talk show, visite guidate e performance artistiche. Giovedì 14 marzo al Sociale va in scena CreativeMakers talks Tra tutti i numerosi eventi in programma, segnaliamo il Forum “CreativeMakers” che si articola in due momenti. Il primo momento prevede una Conferenza nazionale progettata in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, con il sostegno del Club per ...