Ladro in azione a Bibbiena | fermato dai carabinieri con la refurtiva

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un cinquantenne romeno senza fissa dimora è stato denunciato in stato di libertà dopo aver forzato le serrature di alcune auto in sosta. Iinvitano le eventuali vittime dei furti a rivolgersi alla stdiper riconoscere la. Nella notte scorsa, a Pratovecchio Stia (AR), idel Radiomobile dihanno sorpreso e denunciato un cittadino romeno di 50 anni, senza fissa dimora, mentre tentava di rubare alcune auto in sosta. L’uomo è stato notato dai militari mentre armeggiava con le serrature di una Volkswagen Golf. Ilo hanno quindi bloccato e sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso di un borsone contenente merce di dubbia provenienza, tra cui liquori, profumi e prodotti alimentari. Dalle prime ...

Sorprende un ladro nella sua abitazione - anziana massacrata di botte : arrestato 49enne. La donna è stata ricoverata in ospedale, dove è stata presa in carico dai medici per le ferite riportate. L'uomo abitava poco distante, e molto probabilmente ... (fanpage)

Giovanissime ladre scippano in chiesa una donna di 81 anni. Il giudice le manda in comunità: “Odioso, colpiscono sempre anziani”: Lo ha confermato la vittima stessa, che è stata risentita dagli investigatori: “Sono stata derubata anche un anno fa, sempre a messa, da un gruppo di ladre”, ha detto la signora di 81 anni, che ha ...torino.repubblica

Benevento, s'intensifica la ragnatela dei controlli: agenti in azione in vari centri sanniti: In linea con quanto stabilito dalla Prefettura nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, non si fermano le attività messe in campo in provincia ...ilmattino

Arrestato a Catania “Ladro di jeans”: CATANIA – Pensava di farla franca nascondendosi nei camerini di un grande magazzino, il 53enne catanese, pregiudicato, che l’altro giorno è stato arrestato in flagranza per “ tentato furto aggravato ” ...newsicilia