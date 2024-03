(Di venerdì 8 marzo 2024) "Ringrazio l’amministratrice delegata, è venuta a fare due chiacchiere, si è aperta con noi, è venuta a raccontarci un po’ il suo vissuto e ci ha dato una grossa spinta. Al di là di questo avevamo già le nostre motivazioni ma ci ha dato quella percentuale in più che fa la differenza e di questo la ringraziamo". Questo ha raccontato il bomber Alberto Spagnoli al termine della sfida vinta contro la Fermana, la chiacchierata con lasi riferisce a domenica scorsa,mattina,ripresa degli allenamenti, quando Robertaha parlato al gruppo. Senza proclami, senza necessità di apparire per forza, ma portando con sé un messaggio di carica umana che, evidentemente, è arrivato al cuore della, visto il ringraziamento di Spagnoli nel dopo partita con la Fermana. La risposta c’è ...

Disturbi alimentari. L’associazione Fada:: "Questo problema esiste ma c’è anche la soluzione": Marzo è il mese lilla, istituito per combattere contro anoressia e bulimia. Le volontarie: "Situazione critica per i nostri ragazzi".msn

L’ad Nocelli in visita alla squadra. Un segnale per serrare le fila: "Ringrazio l’amministratrice ... Tiong ad Ancona – dovrebbe contattare il sindaco Silvetti la prossima settimana – non possono non creare pressione sulla squadra stessa che domenica scorsa, ...ilrestodelcarlino

Disturbi alimentari in crescita tra i 10 e i 12 anni, Fada e Comune insieme per combattere la malattia: FERMO - In occasione della XIII giornata del fiocchetto lilla e nell'ambito delle iniziative promosse da Fada Odv (Associazione familiari disturbi alimentari), sabato 9 marzo alle 16,30 presso la sala ...cronachefermane