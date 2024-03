Lacoste vincente Poesia Issey Miyake Marine Serre urban

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Eva Desiderio Immenso Roland Garros. Nel tempio del tennis non gioca Jannik Sinner, ma debutta la prima collezionecol segno aggraziato e positivo di Pelagia Kolotouros, la direttrice creativa arrivata nella maison del Coccodrillo nel novembre scorso. "Vogliamo diventare il marchio più stimolante nel campo della moda sportiva – dice Catherine Spindler, vice Ceo di– e spingere oltre la creatività e desiderabilità del marchio". In passerella sulla terra battuta molto bianco per trench assai dediderabili o le microgonne a piege portate sui pantaloni relax, molto verde acceso che è un colore novità per il prossimo inverno e una interessante collezione anche da uomo. Pelagia, che è greca, ha lavorato da Calvin Klein, The North Face, Adidas anche accanto a Pharrel Williams e dunque ha tutte le carte in regola per rilanciare ...