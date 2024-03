L’abbraccio Asd Bollicine sarà l’ospite speciale di domenica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) In occasione della partita Siena-Signa, la Robur ospiterà allo stadio Berni una delegazione dell’AsdSport, dando inizio così a un nuovo e ritrovato legame tra la società bianconera e questa importante realtà del territorio senese. L’AsdSport è nata nel 2021 dalla volontà dei soci, familiari e volontari dell’Associazione Le, per favorire l’evoluzione e la promozione delle attività sportive e ludico-motorie come occasione di integrazione e inclusione. L’Asd opera in collaborazione e sinergia con Lee proprio di essa ha mantenuto il nome, per il senso di appartenenza con il territorio costruito nei 30 anni di attività. Le attività proposte hanno tutte un denominatore comune: il diritto allo sport per tutti; lo scopo raggiungere la parità di offerta e opportunità attraverso ...