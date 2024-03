La7 cambia il preserale ma si accontenta delle repliche di Bull

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 8 marzo 2024)ildi La7. Niente più Padre Brown, da lunedì 11 marzo arriva, la serie che ripercorre le vicende della Trials Analysis Corporation, società di consulenza che analizza i giurati di un processo. Lo psicologo ed esperto forense Jason, interpretato da Michael Weatherly (che in molti ricordano come l’agente “molto speciale” Anthony DiNozzo di N.C.I.S.), insieme alla sua squadra, usa le migliori abilità per selezionare e analizzare i giurati migliori per i suoi clienti, aiutando gli avvocati difensori ad elaborare le strategie più efficaci.è sceneggiata dallo “psicologo-star” della tv americana Phil McGraw, noto come Dr. Phil. La serie arriva nella fascia più complicata di La7: il, che ogni giorno fatica a scostarsi troppo ...