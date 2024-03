La volta buona | a Bagnoli superato il vincolo della colmata 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’elefante è stato tolto dalla stanza. Fuori di metafora, la colmata a mare che riempie il litorale diper un’area di circa centocinquanta ettari non dovrà più essere rimossa e trasferita altrove ma potrà restare dov’è almeno al 90 per cento. Andrà via solo il 10 per cento più pericoloso per l’ambiente. Questa scelta – candeggiata dal sindaco di Napoli e commissario per la bonifica dei luoghi Gaetano Manfredi e avallata dal ministro competente Raffaele Fitto – ribalta quanto stabilito da una legge dello Stato che per tanti anni ha funzionato da baluardo contro ogni ipotesi che contrastasse il trasloco del materiale inquinante. Le ragioni che stanno alla base del mutato orientamento sono rintracciabili nelle difficoltà tecniche dell’operazione e nel suo costo esorbitante. Smembrare un corpaccione di quel tipo, frantumarlo, impacchettarlo e condurlo lontano per ...