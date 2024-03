La vicenda di Jorit mi pare emblematica dell’isolamento della classe politica italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) La molto colorata manifestazione che si è svolta a Roma l’8 marzo, con la partecipazione di decine di migliaia di donne e non solo, ha avuto al suo centro tre temi fondamentali: il sostegno alla Palestina contro il genocidio in atto, l’appoggio alle donne kurde protagonistelotta per l’autodeterminazione e il ripudioguerra e del riarmo. Manifestazioni come questa dimostrazione quanto grande e crescente sia la distanza tra il popolo italiano e i suoi cosiddetti rappresentanti. Costoro in grande maggioranza vivono in un mondo tutto loro all’insegnapiù sconfortante meschinità e di baruffe di potere. Ovviamente occorre augurarsi che Giorgia Meloni sia cacciata al più presto dalla presidenza del consiglio prima di fare danni ulteriori e in questo senso auspicare una netta sconfitta delle destre alle prossime elezioni ...