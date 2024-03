La velocità dell’otturatore dei Samsung Galaxy S24 è superiore del 30%

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Come i modelli Ultra precedenti, ilS24 Ultra è il miglior telefono dell’ultima linea di puntaS per scattare foto e video. Lo smartphone offre aggiornamenti sia sul fronte hardware che software, come una nuova fotocamera periscopio ottico 5x con un sensore ed una dimensione dei pixel più grandi, registrazione video su due fotocamere qualsiasi contemporaneamente, commutazione in tempo reale tra tutte le fotocamere durante le riprese 4K a 60 video fps ed altro ancora. Per iS24 e S24+ i miglioramenti riguardano soprattutto il lato software. Ci sono anche alcuni miglioramenti su tutti e tre i modelli che sono passati inosservati o che non hanno ricevuto l’attenzione che meritano. Unapiù elevata ne è un ...