La Toscana delle donne | Cambiare musica e mobilitarsi tutto l’anno con coraggio per i diritti

(Di venerdì 8 marzo 2024) È un giorno importante l’8 marzo, ma in primo luogo credo sia importante soffermarsi sul suo significato, per sgombrare il campo da tanti luoghi comuni, che ne sfumano e sminuiscono il significato. Faccio fatica a considerare questa data una giornata di festa, come tante altre nel calendario del. Per me – e per tutta quella comunità die anche di uomini che da due anni si riconoscono nel progetto Ladella Regione– l’8 marzo è piuttosto è un’occasione per, per richiamare l’attenzione a un impegno che deve essere di. Con questo spirito è cominciato il nostro cammino, due anni fa, puntando su un progetto trasversale a tutte le politiche e le opportunità, ma ...