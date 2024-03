La termodinamica e il futuro premio Nobel…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ci avete segnalato un articolo apparso su DDay, articolo che non è una bufala, ma che riteniamo sia interessante trattare anche qui su BUTAC. Roberto Pezzali, autore dell’articolo, ci racconta di un’invenzione che lui stesso definisce “troppo bella per essere vera”, e ha assolutamente ragione. Racconta l’articolo: Al Key Energy di Rimini una azienda ha portato una pompa di calore modificata con un generatore: secondo i proprietari dell’azienda questa pompa non richiede energia, anzi, può addirittura produrre energia. Con buona pace del secondo principio della. Pezzali, giustamente, evita di dare visibilità all’azienda in questione, ci racconta solo che è di Cuneo. E anche noi eviteremo di cercare chi possano essere, non è importante. Quello che però deve essere chiaro a tutti è che un macchinario che sfidasse i principi della ...