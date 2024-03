La Svezia è ora il 32esimo membro della Nato

La Svezia entra nella Nato - finita l’attesa. Gli Usa : «Ora siamo più forti - per la Russia una débacle». L’attesa è finita : la Svezia fa parte da oggi della Nato , diventandone così il 32esimo Stato membro. Il Paese scandinavo, per lunghi decenni fedeli alla ... (Leggi)

Il Parlamento ungherese approva l’entrata della Svezia nella Nato. Ora Stoccolma è a un passo dall’adesione. Cade anche l’ultimo ostacolo e adesso Stoccolma ha la strada spianata per l’entrata nella Nato. Il Parlamento ungherese ha infatti approva to a larga ... (Leggi)

Ex Milan - Tomasson è il nuovo ct della Svezia : 'Non vedo l'ora di sognare in blu e giallo'. Era nell'aria, ora è arrivata la conferma, come riportato dai media svedesi: Jon Dahl Tomasson sarà il nuovo commissario tecnico... (Leggi)