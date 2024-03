La storia di Valentyna | Fuggita dall’Ucraina | da manager a elettricista Ma ora sono felice

(Di venerdì 8 marzo 2024) Questainizia l’8 marzo 2022, a Villanova di Bagnacavallo, ultima fermata di un pullman carico di profughi ucraini – per lo più donne e bambini – in fuga dalle bombe, a seguito dell’escalation del conflitto con la Russia. È ladi una giovane donna,Berezniaia, che non conosceva neanche una parola d’italiano, eppure non si è mai sentita davvero ‘straniera’ nel nostro Paese. Perché? "Perché ovunque andassi – dice – ho trovato una mano tesa ad aiutarmi". La sua fuga è cominciata, in realtà, ben prima del 2022. "originaria di Lugansk, nel Dombass: lì le ostilitàiniziate nel 2014 e i territorituttora occupati dalla Russia. Io e mia madre abbiamo lasciato la nostra casa e ci siamo trasferite a Kiev, mentre il resto della famiglia è rimasto a ...

