La spiegazione del finale di Das Signal – Segreti dallo spazio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Prendendo in prestito l’idea dietro film come Arrival o Interstellar, la nuova serie sci-fi tedesca Das(di cui trovate la nostra recensione) si interroga su quale sarebbe la reazione degli esseri umani all’idea dell’arrivo degli alieni sulla Terra, portando sullo schermo la storia di un’astronauta, della sua scomparsa e, soprattutto, della sua misteriosa scoperta. Dopo essere rientrata dalla Stazione Spaziale Internazionale, l’astronauta e scienziata Paula rimane vittima di un tragico incidente aereo, sul volo che avrebbe dovuto riportarla dal marito Sven e dalla figlia Charlie. Ma, dopo un momento iniziale in cui la polizia induce Sven a credere che sia stata proprio la moglie ad aver provocato l’avaria del velivolo (Paula era infatti entrata nella cabina di controllo dell’aereo durante ...