La sfrontatezza della Serracchiani non ha limiti | dossieraggio | FdI insorge contro il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Botta e risposta durissimo tra Deborae Tommaso Foti sul caso. La piddina è andata all'attacco sbagliando però bersaglio: "Le dichiarazioni dei ministri Nordio e Crosetto sull'istituzione di una commissione d'inchiesta con poteri inquirenti sul casosono la conferma che il governo non sta facendo nulla davanti a questo enorme scandalo", ha affermato l'esponente dem. Poi sempre lasottolinea la necessità di "impegnare risorse e competenze qualificate per superare le fragilità dei sistemi informaticigiustizia, audire immediatamente i capidna,guardia di finanza e dell'agenziacybersecurity per avere suggerimenti su azioni concrete, chiedere al parlamento di approvare in fretta ...