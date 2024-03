La sfida vinta del tris di imprenditrici Il segreto? E’ il loro “Sesto senso“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Illeitmotiv è “arredare e progettare con passione“. Tre donneche nella “difficile“ Lucca hanno saputo trovare la giusta armonia relazionale e professionale, creando un’azienda attiva dal 2005 alle porte della città. Il Covid non ha giovato ovviamente, ma di fronte alla forza al femminile, non è riuscito a mettere in difficoltà il“, nome intrigante per ilnegozio di arredamento interni-esterni al 25 di via Don Lazzeri. “Il nostro punto di forza? Direi sicuramente la nostra diversità – dice Alessandra Di Gino Puccetti riferendosi alle colleghe e compagne di avventura Emanuela Giuliani e Monica Giovannelli (nella foto) –. Questo crea un completamento tra noi e ci permette di lavorare con serenità a 360 gradi. Il nostro modus operandi è quello ...